انطلاق امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بمدارس الجيزة وسط إجراءات احترازية

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم السبت 7 مايو الجارى امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسى لطلاب مدارس محافظة الجيزة، وسط إجراءات احترازية ووقائية، حيث حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى منع الغش.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد مواعيد امتحانات الدور الأول للفصل الدراسى الثاني للعام الدراسي2021/2022 وفقا للمواعيد التالية :-

•أولاً المرحلة الابتدائية :-

-الصف الثانى والثالث ( فصل واحد ) والرابع والخامس صم وضعاف السمع خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو 2022.

-الصف الرابع الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) السادس صم وضعاف السمع خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022.

-الصف الخامس الابتدائي ( عام – فصل احد – مكفوفين ) السابع صم وضعاف السمع خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو 2022.

-الصف السادس الابتدائي ( عام – فصل احد – مكفوفين ) الثامن صم وضعاف السمع خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022.

•ثانياُ المرحلة الاعدادية:-

-الصف الأول الاعدادي ( عام – صم – مكفوفين – مهنى ) خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو 2022.

-الصف الثانى الاعدادي ( عام – صم – مكفوفين – مهنى ) خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو 2022.