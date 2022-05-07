شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح موقف الطالب من الامتحان الإلكترونى حال فقده التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يتم تسليم تابلت للطالب حال فقده لو متوفر لأداء الامتحان بالتنسيق مع التطوير التكنولوجي، موضحا أنه كان واجبا الإبلاغ قبل ذلك بكثير وهذه مسؤولية الطالب الملتزم حتى نوفر له جهازا بديلا ليؤدي عليه الامتحانات.

وبدأت المدارس صباح اليوم تدريب الطلاب على استخدام التابلت فى الامتحانات الإلكترونية، حيث أوضح الوزير أنه ليس تدريب على الأسئلة ولكن التأكد من جاهزية التابلت.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد تدريب نهائي لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية، وذلك خلال يومي 7 و8 مايو 2022، والتأكد من الإمكانيات التكنولوجية بالمدراس المقرر عقد الامتحانات بها.

وهذا التدريب موجه للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية أو لم يتمكنوا من أدائها في المدارس غير المجهزة لإعطائهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع المنصة وبالتالي فهو اختياري وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

ويعقد يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي، ويوم الأحد 8 مايو 2022 امتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني الثانوي.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد التدريب داخل المدارس المجهزة لعقد امتحانات نهاية العام، وتتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل لجان مدارسها المحددة كلجان لامتحانات نهاية العام بما لا يؤثر على أداء الطلاب لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديث التطبيق الخاص بمنصة الامتحانات اعتبارًا من اليوم، لذا يتم التنبيه على جميع الطلاب بتحديث الأجهزة، ومطالبة مديري المديريات بتذليل كافة العقبات (إن وجدت) وإخطار الوزارة بأية ملاحظات أثناء عقد التدريب.