شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح طرق أداء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يسمح بأداء الامتحانات للطلاب المصريين فى الخارج إلا بإحدى طريقتين الأولى إلكترونيا على المنصة المتاحة والأخرى ورقيا فقط، ولن يسمح بتكرار طرق الإجابة على الامتحان، كما أنه لا يسمح بأداء الامتحانات الإلكترونية من داخل جمهورية مصر العربية، كما حددت الوزارة طرق التعامل فى حالة وجود أى عائق دون أداء الاختبارات الإلكترونية من خلال المنصة، موضحة أنه يتم تسجيل شكوى من خلال منصة التواصل المتاحة داخل موقع الامتحانات، سواء للمرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوى العام.

انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم، حيث تُعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية (صفوف النقل امتحان شهادة إتمام بمرحلة التعليم الأساسي) الكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة أسئلة اختيار من متعدد.

وأوضحت الوزارة أنه فى حالة وجود أي عائق يحول دون أداء الامتحان من خلال المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج (المدرسة الفنية المتقدمة ش القصر العيني أمام كلية الصيدلة ـ القاهرة.

وأضافت الوزارة أنه تكون نتيجة الطالب (اجتياز) / (عدم اجتياز) لجميع الصفوف الدراسية بما فيها نتيجة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي وفي حالة عودة الطالب إلى أرض الوطن ورغبته في الالتحاق بالنوعيات المختلفة من المدارس على أرض مصر يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل الإقامة التابع له الطالب.

ولفتت إلى أن الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري تُعقد لهم الامتحانات أسوة بالأعوام السابقة، كما تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة طبقاً لما هو متبع بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.