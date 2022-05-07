شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 44,2 مليون ليرة لبنانية متحصلات حل الشكاوى العمالية فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في الحصول علي 44 مليون و226 ألفاً و121 ليرة لبنانية مستحقات مالية من حل الشكاوى للعمالة المصرية التي تقدمت بها للمكتب.

كما قام المكتب باسترداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي ببيروت، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن التقرير الذي تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أشار إلي ما تم تحقيقه من إنجازات خلال أبريل 2022، حيث تم اعتماد 5 عقود عمل، وتسوية شكوتين وديا، ومازالت هناك شكوى قيد البحث والدراسة ، حيث تلقى المكتب 3 شكاوى تقدم أصحابها للمكتب.

كما قام المكتب بـ4 زيارات للجهات الحكومية المعنية، وزيارتين للمنشآت وأصحاب الأعمال، فضلا عقد لقاء واجتماع مع الجالية المصرية، ،فضلا عن الرد علي 75 استشارة عمالية مقدمة للمكتب ، وبذلك يبلغ إجمالي الزيارات واللقاءات والاستشارات 88 ، كما بلغ عدد حالات الموافقة على نقل 10 كفالات إلي كفيل جديد.