شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. تعرف على موعد بدايات وأطوال فصول السنة حتى نهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص البعض على معرفة مواعيد وبدايات فصول السنة كل عام، حيث تأتى الفصول الأربعة، نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج.

ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل مواعيد فصول السنة الأربعة وأطوالها خلال عام 2022 كما يلى :

- فصل الربيع :

بدأ الأحد 20 مارس

يستمر 88 يوما و 23 ساعة و 34 دقيقة

- فصل الصيف :

يبدأ الثلاثاء 21 يونيه المقبل

يستمر 92 يوما و 17 ساعة و 40 دقيقة

- فصل الخريف :

يبدأ الجمعة 23 سبتمبر

ويستمر الفصل 93 يوما و 15 ساعة و 50 دقيقة

- فصل الشتاء :

يبدأ الأربعاء 21 ديسمبر

يستمر 89 يوما و 20 ساعة و 44 دقيقة