شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومعتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.