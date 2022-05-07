%65 من القراء يتوقعون نجاح محمد صلاح فى قيادة ليفربول للفوز بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان " هل تتوقع نجاح محمد صلاح فى قيادة ليفربول للفوز على ريال مدريد فى نهائي دورى الأبطال؟ "، توقع آراء القراء نجاح محمد صلاح فى قيادة ليفربول للفوز على ريال مدريد فى نهائي دورى الأبطال.



نتيجة الاستطلاع

وتوقع 65% من القراء نجاح محمد صلاح فى قيادة ليفربول للفوز على ريال مدريد فى نهائي دورى الأبطال، بينما قال 35% من القراء لا.