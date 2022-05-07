أخبار مصر

%65 من القراء يتوقعون نجاح محمد صلاح فى قيادة ليفربول للفوز بدورى الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن %65 من القراء يتوقعون نجاح محمد صلاح فى قيادة للفوز بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان " هل تتوقع نجاح محمد صلاح فى قيادة ليفربول للفوز على فى نهائي دورى الأبطال؟ "، توقع آراء القراء نجاح محمد صلاح فى قيادة ليفربول للفوز على ريال مدريد فى نهائي دورى الأبطال. 


نتيجة الاستطلاع

 

وتوقع 65% من القراء نجاح محمد صلاح فى قيادة ليفربول للفوز على ريال مدريد فى نهائي دورى الأبطال، بينما قال 35% من القراء لا.

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا