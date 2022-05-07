شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة على خط "القاهرة - أسوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل هيئة السكة الحديد قطارات درجة ثالثة مكيفة جديدة تعمل حاليا على خط الصعيد، وذلك ضمن تعاقدها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 500 عربة درجة ثالثة مكيفة دخلت الخدمة لأمرة مرة فى تاريخ السكة الحديد منذ أسابيع. وأسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة كالأتى: ـ القاهرة ـ بنى سويف 50 جنيها. ـ القاهرة ـ مغاغة 60 جنيها. ـ القاهرة ـ المنيا 75 جنيها. ـ القاهرة ـ ملوى 80 جنيها. ـ القاهرة ـ أسيوط 90 جنيها. ـ القاهرة ـ سوهاج 105 جنيهات. ـ القاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيها. ـ لقاهرة ـ قنا 120 جنيها. ـ القاهرة ـ الأقصر 130 جنيها. ـ القاهرة ـ ادفو 145 جنيها. القاهرة ـ كوامبو 150 جنيها. القاهرة ـ أسوان 150 جنيها.