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جداول امتحانات صفوف النقل الأزهرية للفصل الدراسى الثانى

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل لمختلف المراحل التعليمية بالأزهر، بدءً من اليوم السبت 7 مايو، إضافة إلى امتحانات الشهادة الإعدادية، علاوة على امتحانات البعوث الإسلامية، ومعاهد القراءات.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية، السبت 14 مايو 2022، وتنتهي يوم الاثنين 23 مايو 2022، أما امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية، فتبدأ السبت 7 مايو، وتنتهي الخميس 12 مايو، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الأربعاء 1 يونيو 2022.

 وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

وبالنسبة للمرحلة الابتدائية، فتبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس، السبت 7 مايو، وتنتهي يوم الخميس 12 مايو 2022، وتبدأ امتحانات إتمام المرحلة، يوم الأربعاء 25 مايو وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية بعوث، الأحد 8 مايو، وتنتهي الخميس 19 مايو، فيما تبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية بعوث، السبت 7 مايو، وتنتهي الأربعاء 25 مايو 2022. وبالنسبة لامتحانات القراءات، فتبدأ السبت 14 مايو، وتنتهي الاثنين 23 مايو 2022.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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