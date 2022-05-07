شكرا لقرائتكم خبر عن "العلاج الطبيعى" تطالب أعضاءها بعدم إعطاء علاج غير علمى أو الترويج له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت نقابة العلاج الطبيعى، مقترحا لتنظيم ظهور أعضائها على وسائل الإعلام، ومنع منتحلى الصفة من المشاركة فى البرامج الطبية.

وتضمن المقترح:

1- أكدت ضرورة أن يتم إخطار النقابة باسم أخصائى العلاج الطبيعى أيا كان جهة عمله أو درجته العلمية، برغبته خطيا في الظهور الإعلامي المرئي أو المسموع أو المقروء.

2- إخطار النقابة بنسخة من المحتوى المُعد مسبقا موقع على كل صفحة بها منه، مع ذكر اسم البرنامج أو الصحيفة فى حالة الكتابة لأحد الصحف المقروءة.

3- إحالة العضو فى حال مخالفة ذلك، للمسائلة أمام لجان التحقيق بالنقابة.

4- تُشكل النقابة لجنة علمية للبت فى المحتوى العلمي وملائمة العضو للتحدث في هذا المحتوى والرد خلال أسبوع من تاريخه، ويحق له التظلم أمام مجلس النقابة في حالة رفض اللجنة العلمية المحتوى.

5- ألزمت النقابة أعضائها، فى المقابلات والمقالات الإعلامية باحترام جميع أعضاء النقابة بما يتوافق مع أخلاق المهنة وآدابها وقواعد اللياقة والكياسة ولاينتقص بالإشارة أو التصريح أو التلميح من أى عضو آخر وفى حالة مخالفة ذلك يتعرض الزميل للمسائلة أمام لجان التحقيق بالنقابة.

6- اشترطت النقابة ظهور العضو بصورة لائقة لا تسيئ إلى عامة الأعضاء ولا يقلل من شأن المهنة، ويجب ألا تكون الدعاية أو المحتوى كاذب ومضلل، وأن يساعد الجمهور على كافة المستويات على تفهم أفضل خدمات العلاج الطبيعي وتأثيراتها .

7- حظرت أن يعرف العضو نفسه فى وسائل الإعلام بغير الشهادات العلمية الحاصل عليها أو الدرجات العلمية الممنوحة له والمسجلة فى جداول النقابة، وفى حالة عرض أى صورة أو وثائق طبية في إحدي وسائل الإعلام أو الإعلان تخص أي مريض يقوم بعلاجه لابد من الحصول اولا علي موافقة المريض كتابيا وعدم ظهور وجه المريض.

8- حظر إعطاء أو وصف الحلول الزائفة عن طريق العلاج والترويج لها لجذب الحالات أو إيهام المريض من خلالها بنتائج أكثر ايجابية بالمخالفة لكل الحقائق العلمية .