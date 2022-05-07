شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجالات استفادة الأقباط من أسقفية الخدمة العامة بالكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأسست أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية في الكنيسة الأرثوذكسية عام 1962 لتكون بمثابة الذراع التنموى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتلعب الأسقفية دورا رائدا فى الخدمات الدياكونية للفقراء والمجتمعات المحرومة والمهمشة جميع أنحاء مصر.

وتعمل الأسقفية على إيقاظ الوعى الاجتماعى لدى الأفراد لتحرير المجتمع من عبودية الفقر والجهل والمرض، والتأكيد على القيم الإنسانية وتعزيز الهوية المصرية وقيادة التغيير من خلال مشاركة جماعية، كما يقود برنامج الأسقفية التغير من خلال التدخلات الميدانية، ودعم تشكيل الكيانات المحلية.

القطاعات الرئيسية للأسقفية:

أولاً : البرنامج الشامل المتكامل لتنمية المجتمع( ICDP):

المكونات الفنية/ البرامجية:

برنامج الرعاية الصحية الأولية: مساعدة المجتمعات المستهدفة علي أن تصبح أكثر صحة وانتاجية.

برامج التعليم: يتكون من برنامجين فرعين، تعليم الكبار ويهدف الي تمكين الأميين من تحقيق المستوى التعليمي والثقافي المناسب للقيام بدور فعال مجتمعاتهم. وبرنامج تحسن جودة التعليم لطلبة مرحلة التعليم الأساسي.

برنامج التنمية الاقتصادية: يهدف الي تحسن مستوى معيشة الأسر الفقيرة ومساعدة الشباب لحصول علي وظائف مناسبة.

برنامج التنمية الريفية: يعمل علي تحسن الإنتاج الزراعي والحيواني لرفع مستوى معيشة المزارعين.

برنامج البيئية: يهدف الي نشر الوعي بأهمية الحفاظ علي البيئة والتدابير المناسبة من أجل الحفاظ علي البيئة بما ذلك الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

برنامج إطلاق قدرات النشء. ويشمل هذا البرنامج برنامجين أساسيين وهما:

برنامج تنمية الطفولة المبكرة: ويعمل علي توفير فرص التعلم للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ومن خلال تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الاجتماعية والفنية للأطفال والتي تقود الي تنمية روح الابداع وغرس قيم التسامح والتنوع.

برنامج الشباب: يهدف الي تمكين الشباب القبطي من العمل بشكل فعال في كنيستهم ومجتمعهم.

برنامج تمكين المجتمع والاستدامة: يسعي هذا البرنامج إلي بناء قدرات المجتمعات المستهدفة وتمكينها لتصبح قادرة علي تحمل أعباء تنمية نفسها بما يعزز استدامه التنمية بالمجتمعات.

برامج بناء السلام المجتمعي: يتكون هذا البرنامج من وحدتين:

مناهضة العنف ضد الطفولة: يسعي الي حماية الطفل من العنف والاستغلال والإيذاء وتحقيق المصلحة الفضلي للطفل وتمكن الأطفال من النمو في مجتمع داعم لنموهم وتطورهم وتمكينهم من معرفة حقوقهم والاستمتاع بطفولتهم.

مناهضة العنف ضد المرأة: يهدف الي النهوض بالظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات المصريات ودعم تمتعهن بحقوقهن ومناهضة أي تمييز قائم علي النوع الاجتماعي.

برنامج رعاية الفئات المستضعفة: يشمل برنامجن أساسين:

برنامج الحياة الأفضل: توفير الوقاية من تعاطي المخدرات، والعلاج، وإعادة التأهيل، والمتابعة مع تعافي المدمنيين للمساعدة علي الشفاء ومنع الانتكاس.

برنامج خدمة ذوي الاعاقة: رعاية وإعداد المعاقين للاندماج في المجتمع والحصول علي مستوى معيشة أفضل.

برنامج الإغاثة: يعمل علي توفير تدخل لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية والإرهاب.

برنامج تحسين المسكن: مساعدة أسر المجتمع في الحصول علي منزل صحي يؤمن الاحتياجات الأساسية للعائلة.

برنامج تنمية الموارد البشرية: يعمل البرنامج علي دعم وتطور أداء وقدرات العاملين بالأسقفية والمجتمعات.

برنامج الدراسات والبحوث الاجتماعية: دراسة وتقييم المشكلات المجتمعية ورفع الوعي بخصوص جوانب مختلفة من المواطنة والدولة المدنية . تزويد فريق العمل بالأسقفية بأحدث الأبحاث والدراسات المتعلقة بتنمية المجتمع والبحث الاجتماعي.

برنامج التخطيط والمتابعة: لإنشاء خطط العمل والبرامج الرئيسية والنتائج المتوقعة، ووضع مؤشرات تقدم العمل ببرامج الاسقفية، وجمع بيانات التنفيذ، وتقييم الأداء وضمان انسيابية خطط المرحلة التالية.

ثانياً: الرعاية الاجتماعية (برنامج اغابي):

تقديم الدعم للأفراد المحتاجين الذين ليس لديهم موارد. يركز البرنامج بشكل خاص علي:

مساعدة الأسر ذات العائل الوحيد التي لا تستطيع الوصول إلي الحد الأدنى من الدخل.

الأرامل.

المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة الذين ليس لديهم غطية تأمين صحي.

السجناء وعائلاتهم.

الأيتام.

الأفراد العاجزون من كبار السن الذين لا يستطيعون العمل.

ضحايا الكوارث السياسية والطبيعية.

المستفيدون:

تصل خدمات الأسقفية إلى 4 ملايين مصري من بين الأفراد الأكثر احتياجا، ويتم التركيز بصفة خاصة ع النساء والشباب والأطفال.

الحوكمة

لدى الأسقفية مجلس استشاري مكون من سبعة أعضاء يقدم المشورة للأسقف والمدير التنفيذي في المواضيع المختلفة.

المستفيدون من فرق العمل والمتطوعون:

415 موظف بالإضافة إلي 1200 متطوع.