شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المترو يعود لمواعيد التشغيل اليومية المنتهية الواحدة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود شركة المترو ابتداء من اليوم السبت لمواعيد التشغيل اليومية التي كان معمول بها قبل بداية شهر رمضان والتى ينتهى خلالها التشغيل اليومى الساعة الواحدة صباحاعلى أن يبدأ التشغيل 5.15 صباحا، حيث يعتبر اليوم الجمعة آخر أيام العمل بمواعيد شهر رمضان ومد ساعات التشغيل حتى الساعة الثانية صباحا.

وشملت جداول التشغيل فى رمضان قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ ص ، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ ص ، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ ص ، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:١٥ ص ، من محطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص .

كما ضمت المواعيد التى سينتهى العمل بها اليوم مقابلة القطارات بين الخطين الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١ ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخطين الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص .

وتضمنت جداول تشغيل المترو خلال رمضان قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.15 صباحا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى، على أن يبلغ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثانى، و5 دقائق بالخط الثالث.