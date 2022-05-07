شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ تعرف على إجراءات الحصول على ترخيص للاتجار فى المبيدات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عدد من الاجراءات للحصول على ترخيص للإتجار في مبيدات الآفات الزراعية، بهدف التيسيرعلى المواطنين، وتعريفهم بالاجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.

وفى التقرير التالى نتعرف على الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذه الخدمات.

وتمثلت الإجراءات في التقدم بطلب إلي لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وتتضمن المستندات المطلوبة فى التالى:

1-سجل تجاري

2-صورة من البطاقة الضريبية

3-صورة من الترخيص الصادر من الوحدة المحلية بفتح المحل رقم

4-شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد قيد المسئول عن المتجر بسجل المهندسين الزراعيين.

5-شهادة سارية لإجتياز المسئول للدورة التدريبية التى تحددها اللجنة.

6-شهادة تأمينات علي المهندس الزراعي المسئول

7-رسم هندسي للموقع معتمد من مهندس نقابي.

8-صورة من عقد الإيجار أو الملكية مسجل بالشهر العقاري.

9-الإيصال الدال على أداء مصاريف المعاينة المقررة بإسم وحدة تحليل وتقييم المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات.

10-حوالة بريدية حكومية بمبلغ جنيه واحد بإسم المعمل المركزي للمبيدات.

