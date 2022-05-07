شكرا لقرائتكم خبر عن أمين نقابة المعلمين: العجز بمنظومة التعليم يشمل المدرسين والإداريين والعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين، إن العجز بالأعداد فى منظومة التعليم يشمل الإداريين والمعلمين والعمال، موضحا أن من 1 يوليو 2014 حتى 31 ديسمبر 2021 بلغ عدد العجز بالمعلمين حوالى 363 ألفا و510 معلمين على مستوى الجمهورية، وفق سجلات النقابة وتقديم المعلمين المحالين للمعاش لملفاتهم للحصول على مستحقاتهم.

وأوضح عبدالله، أنه خلال شهر مارس 2022 تقدم بملفاته للحصول على مستحقاته لخروجهم على المعاش نحو 6 آلاف و777 معلما، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة التعليم الجديدة تحتاج إلى توفير أعداد كبيرة من المعلمين بعد تلقيهم تدريبات جيدة، مشيرا إلى أن إعلان إجراء تعيينات 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات، خطوة لحل تلك المشكلة.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لصدور أي منشور رسمي من الوزارة للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم لعام 2022، وشددت على أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن أي تفاصيل متعلقة بمسابقة 30 ألف معلم، والتي سيتم من خلالها تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات متتالية، مُوضحةً أنه يجري حالياً الإعداد للمسابقة من خلال تحديد المواصفات الفنية والتربوية المطلوبة، مُناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.