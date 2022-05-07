شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تنفى وقف البيع والشراء فى السوق.. وتؤكد: التسعير وفق العرض والطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيان مشترك من العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية وشعبة صناعة المعادن، أن المنشور الذي تم تداوله علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوقف سوق الذهب غير صحيح، وأن الشركة المذكورة بالمنشور وهمية وغير معروفة وغير مسجلة سواء في شعبة التجارة أو الصناعة.

وأضاف البيان، أن البعض يحاول إحداث حالة من الاحتقان والاضطراب للسوق، وأن ماجاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة والتسعير فعلاً يخضع لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.

‎وعلى الجميع الحذر من تداول مثل تلك الشائعات التي هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.