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تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام × 10 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى تفاصيل عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام.

ـ تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى العام يوم 11 مايو 2022.

ـ تنطلق اختبارات الصف الثانى الثانوى العام يوم 12 مايو 2022.

ـ تعقد الاختبارات فى المدارس فى لجان مؤمنة ولن يتم عقد اختبارات فى المنزل.

ـ تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان.

ـ تعقد الامتحانات إلكترونيا على التابلت وورقيا.

ـ 70% من الأسئلة يؤديها الطالب على التابلت بشكل إلكترونى.

ـ 30% من الأسئلة تقعد ورقيا فى نفس اليوم وفقا لجدول الامتحان.

ـ الامتحانات تتم فى المدارس المجهزة تكنولوجيا فى الفترة الصباحية.

ـ المدارس غير المجهزة تكنولوجيا يؤدى طلابها الامتحانات فى الفترة المسائية بالمدارس المجهزة.

ـ المدارس سوف تصحح الأسئلة الورقية أم الأسئلة الإلكترونية سوف تصحح من قبل الوزارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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