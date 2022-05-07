شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى تفاصيل عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام.

ـ تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى العام يوم 11 مايو 2022.

ـ تنطلق اختبارات الصف الثانى الثانوى العام يوم 12 مايو 2022.

ـ تعقد الاختبارات فى المدارس فى لجان مؤمنة ولن يتم عقد اختبارات فى المنزل.

ـ تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان.

ـ تعقد الامتحانات إلكترونيا على التابلت وورقيا.

ـ 70% من الأسئلة يؤديها الطالب على التابلت بشكل إلكترونى.

ـ 30% من الأسئلة تقعد ورقيا فى نفس اليوم وفقا لجدول الامتحان.

ـ الامتحانات تتم فى المدارس المجهزة تكنولوجيا فى الفترة الصباحية.

ـ المدارس غير المجهزة تكنولوجيا يؤدى طلابها الامتحانات فى الفترة المسائية بالمدارس المجهزة.

ـ المدارس سوف تصحح الأسئلة الورقية أم الأسئلة الإلكترونية سوف تصحح من قبل الوزارة.