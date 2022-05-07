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بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وأوضحت "العربية"، أن المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا ستضم أسلحة ثقيلة ورادارات.

 

وقال بايدن، إن مساعدات أمريكا والحلفاء ساعدت أوكرانيا على الفوز بمعركة كييف، مضيفا :"سنرسل المساعدات التي وافق عليها الكونغرس مباشرة إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا".

وتابع الرئيس الأمريكي بايدن: علينا إظهار العزم على مواصلة تدفق الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا دون انقطاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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