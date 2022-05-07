شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأوضحت "العربية"، أن المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا ستضم أسلحة ثقيلة ورادارات.

وقال بايدن، إن مساعدات أمريكا والحلفاء ساعدت أوكرانيا على الفوز بمعركة كييف، مضيفا :"سنرسل المساعدات التي وافق عليها الكونغرس مباشرة إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا".

وتابع الرئيس الأمريكي بايدن: علينا إظهار العزم على مواصلة تدفق الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا دون انقطاع.