شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد غرة ذى الحجة ووقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يولد هلال شهر ذو الحجـة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 2022 / 6 / 29 م .

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الثلاثاء 29 من ذي القعـدة 1443 هـ الموافق 2022 / 6 / 28 م ( يوم الرؤية ) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية .

ويغرب القمر ( في طور الهلال القديم ) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الروية ) في مكة المكرمة بـ 19 دقيقة، وفي القاهرة بـ 14 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين ( 13 - 19 دقيقة )، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) بمدد تتراوح بين ( 6 – 39 دقيقة ) .

وبذلك يكون يوم الأربعـاء 2022 / 6 / 29 م هو المتمم لشهـر ذى القعـدة 1443 هـ ، وتكون غـرة شهـر ذو الحجـة 1443 هـ فلكيـاً يوم الخميس 2022 / 6 / 30 م ، وتكون وقفة عرفات لعام 1443 هـ فلكيـاً يوم الجمعـة 2022 / 7 / 8 م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ فلكيـا يوم السبـت 2022 / 7 / 9 م .

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.