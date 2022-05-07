شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات صندوق تأمين الأسرة من وزارة التضامن.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى الخدمات المقدمة من صندوق تأمين الأسرة من خلال إنفوجراف، والذى يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد أكدت أن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، مشيرة إلى زيادة ميزانية الصندوق حيث بلغت 528 مليون جنيه مقابل 511 مليون جنيه في 30/6/2019 بزيادة قدرها 17 مليون جنيه بنسبة تطور 3% نتيجة العوائد المحتسبة علي الحساب الاستثمارى، حيث بلغ المنصرف لمستحقي النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين منذ نشأة الصندوق في 2004 وحتي 30/6/2020 مبلغ 4 مليارات و60 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و308 ملايين جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 752 مليون جنيه بنسبة تطور 23% نتيجة زيادة عدد أحكام النفقة.