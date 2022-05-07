شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 7/5/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:31 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد صلاة المغرب 6:36 م
موعد صلاة العشاء 8:01
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:32 ص
موعد صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:42 م
موعد صلاة العشاء 8:09 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:25
موعد صلاة الظهر 11:47 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:58 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:25 ص
وقت صلاة الظهر 11:39
موعد صلاة العصر 3:12 م
وقت صلاة المغرب 6:21 م
وقت صلاة العشاء 7:43 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:39 ص
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
موعد صلاة العصر 13: 3
موعد صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء 7:42