شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم تنفى إصدار قرار بتطبيق نظام التحسين بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا مانع من بدء تطبيق قرارات فتح المساجد بكامل طاقتها مثلما كانت قبل جائحة كورونا، الآن، وليس يوم الأحد، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط التى يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم فتح المقارئ القرآنية بالمساجد للرجال والسيدات، حيث سيتم تكليف الواعظات بعمل المقارئ القرآنية للسيدات، لافتا إلى أنه سيتم وضع جداول محددة للمقارئ القرآنية في المساجد. وزير الأوقاف: عودة المقارئ القرآنية بالمساجد للرجال والسيدات

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر الذهب عيار 21- وهو الأكثر رواجًا في سوق الصاغة- 1220 جنيهًا لأول مرة في التاريخ، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، حيث يرفع تجار الذهب الأسعار بدون ضوابط خلال الفترة الحالية. ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم، بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، تحت عنوان: "التاجر الأمين"، وفي مستهل خطبته زفَّ وزير الأوقاف البشرى لجموع المصلين في ربوع المحروسة بافتتاح المساجد أمام المصلين من الساجدين والراكعين والذاكرين، مع عودة دروس العلم وذلك على مدار اليوم، مؤكدًا أنه لن يتم غلق المساجد إلا بعد صلاة العشاء، وستعود المساجد إلى عادتها الأولى من فتحها في التاسعة صباحًا إلى ما بعد صلاة العشاء وصلاة الفجر، مع عودة الدروس ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف ما كان قائمًا قبل الغلق، وسيتم تعميم ذلك على جميع مساجد مصر بإذن الله تعالى، مؤكدًا أن هذا من فضل الله سبحانه فله الحمد وله الشكر، في هذا البلد الطيب أهله، البلد المؤمن أهله، المحب لدينه ووطنه، سائلًا الله (عز وجل) أن لا يكتب علينا غلق المساجد مرة أخرى. أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون 454 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى اليوم. الصحة: فحص مليون و454 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وزير الأوقاف: السماح بزيارة المقامات والأضرحة فى غير أوقات الصلاة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءًا من الأحد، وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن. أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المدارس تضع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى التى تعقد ورقيا بنسبة 30%، أما الامتحانات الإلكترونية ستأتى من الوزارة بشكل مركزى. أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 107 آلاف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان، تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك منذ انطلاقها في 13 من يوليو الماضي وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة. أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وجارٍ تنفيذ 23 مشروعاً لمياه الشرب، والصرف الصحى، بجانب عشرات المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، ومنها مشروعات الصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، لخدمة أهالى محافظة أسيوط، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات. وزير الإسكان: تنفيذ 23 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى بقرى أسيوط الصحة: فحص 107 آلاف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 6 مساجد منها 4 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه (1049) مسجدًا، منها (889) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(160) مسجدًا صيانة وترميمًا. "الأوقاف" تفتتح 4 مساجد جديدة و2 صيانة وترميما بالمحافظات اليوم التعليم: المدرسة تضع أسئلة الامتحان الورقى للثانوى العام والإلكترونية مركزية

التعليم تنفى إصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامةالأوقاف: العودة لفتح المساجد كالوضع قبل كورونا بالمديريات المستعدة لذلك الآنغدا انخفاض بالحرارة وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 28 درجةأسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر.. عيار 21 يسجل 1220 جنيها"الأوقاف" تعلن إعادة السماح بزيارة المقامات والأضرحة بالمساجد بدءًا من الأحد

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الأوضاع في المحافظات، بالإضافة لجهود رفع القمامة والمخلفات الصلبة خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث أشار شعراوى، إلى نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في رصد عدد كبير من حالات التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف استغلالاً لإجازة العيد والإجازات الرسمية وإزالتها في المهد وذلك بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وتحرير محاضر ضد المخالفين . تتلقى وزارة التضامن الاجتماعي استفسارات المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية لعام 2022 على رقم (0237619909)، مشددة على أنه سيتم حجز الفنادق وفقاً للعدد المخصص لحجاج الجمعيات بالمنطقة المركزية للحرمين وجميعها فنادق مصنفة، وسيتم تنفيذ هذا العام مستوى واحد فقط لرحلة الحج في ضوء العدد المنفذ هذا العام. "التضامن" تخصص رقما لتلقى الاستفسارات عن حج الجمعيات الأهلية

التنمية المحلية: رفع 280 ألف طن قمامة ومخلفات من الشوارع بالمحافظات في العيد