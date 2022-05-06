شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل برجا مخالفا تحت الإنشاء وروف وأدوار بعقارات بالطالبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهودات ضبط وإزالة حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن فى ذلك الصدد.
وقامت محافظة الجيزة من خلال حى الطالبية بإزالة 3 حالات بناء مخالف شملت إزالة حاله بناء مخالف (برج تحت الإنشاء) بالقطاع الجنوبى حيث تم البدء فى أعمال الإزالة وجارى الاستكمال.
بالإضافة إلى إزالة رووف بالدور 12 بشارع امتداد عز الدين عمر بالكامل وإزالة حالة بناء مخالف بالكامل لعقار مخالف بالقطاع الجنوبى بشارع ضيف الله وذلك بمتابعة من أشرف تامر رئيس حى الطالبية.
وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدٍ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.