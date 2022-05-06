"مصر للطيران" تسير اليوم 8 رحلات لعودة المعتمرين من جدة

القاهرة - سامية سيد - سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار ساعات اليوم، 8 رحلات جوية من مطار جدة الدولى بالمملكة العربية السعودية، لإعادة المعتمرين المصريين من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك العمرة.

ويستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم، من خلال الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، المخصصة بشكل خاص لموسمى الحج والعمرة، وسط تسهيلات كبيرة وتقديم كافة الخدمات لسرعة إنهاء الركاب العائدين من الأراضى المقدسة.

وبحسب مصادر بمطار القاهرة الدولى، فإن رحلات مصر للطيران، نقلت اليوم نحو أكثر 1500 معتمر من العائدين من الأراضى المقدسة، على متن 8 رحلات جوية، وسط اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتواصل مصر للطيران، تكثيف رحلاتها الجوية، خلال هذه الفترة بين القاهرة والمملكة العربية السعودية، لإعادة المعتمرين المصريين، العائدين بعد أداء مناسك العمرة بالأراضى المقدسة.