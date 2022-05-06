شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينظم اليوم 448 رحلة جوية لنقل أكثر من 63 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، أكثر من 63 ألف راكب على مدار 24 ساعة، وذلك على متن 448 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة، وقالت مصادر، إن المطار سيستقبل اليوم 225 رحلة، على متنها 32710 ركاب، فى حين يغادر من المطار على مدار اليوم 223 رحلة على متنها 30405 ركاب.

وحسب المصادر فإن وجهات السفر تشمل نيويورك واشنطن تورنتو لندن باريس فرانكفورت بودابست برشلونةً برلين ميونخ، أثينا كوبنهاجن روما البحرين الكويت ليبيًا تونس أسطنبول بروكسل الدارالبيضاء الدوحة أمستردام دمشق البحرين جده المدينة إنجمينا أديس أبابا دمشق نيروبى لاجوس بغداد بيروت عنتيبى دبى الشارقة أبوظبى عدن تونس. فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت أمستردام فيينا برشلونة مدريد الجزائر، ليبيا تونس الكويت دبى الدوحةً البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس الرياض الشارقة سيئون بيروت أبوظبى عدن بيروت.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.