شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 8 قرارات هامة لوزير الأوقاف بشأن المساجد والأضرحة والمقارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرارات هامة أصدرها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، بعد فترة توقف كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تتمثل في عودة دور العبادة إلى طبيعتها الأصلية ما قبل الجائحة.

وجاءت أبرز القرارات كالآتى:

فتح المساجد التاسعة صباحًا إلى بعد صلاة العشاء والفجر وعودة دروس العلم

عودة مقارئ القرآن الكريم للرجال والسيدات وتكثيف ما كان قائمًا قبل الغلق

السماح بزيارة المقامات والأضرحة فى غير أوقات الصلاة

لا مانع من بدء تطبيق قرارات فتح المساجد بكامل طاقتها الآن

فتح مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم

مسجد السيدة نفيسة مفتوح من الآن أمام الرجال والنساء حتى العشاء

فتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءًا من الأحد

وضع جداول محددة للمقارئ القرآنية في المساجد.