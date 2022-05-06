شكرا لقرائتكم خبر عن مرشد يحمل سائحة بعد إصابتها في أسوان..ويروي لـ"الخليج 365" التفاصيل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون ”الخليج 365” بثا مباشرا لقصة شهامة المرشد السياحى فى أسوان، والذى لجأ إلى حمل سائحة على ظهره أثناء جولتها السياحية فى معابد عمدا والسبوع، ثم تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

ففى مشهد ولقطة ليست بغريبة عن شهامة ومروءة المصريين، والتى تظهر دائما وقت الشدائد، تقاسم اثنان من المرشدين السياحيين، حمل سائحة لاتينية مسنة أصيبت بضربة شمس، أثناء زيارتها لمعبد الدكة فى منطقة وادى السبوع الأثرية داخل بحيرة ناصر جنوب أسوان.

محمد علم الدين، مرشد سياحى فرنسى، بطل الواقعة الإنسانية، تحدث عنها قائلا: أثناء قيام سائحة لاتينية تحمل جنسية برازيلية، بمرافقة فوج سياحى لزيارة معبد الدكة فى منطقة وادى السبوع ببحيرة ناصر، اصيبت بوعكة صحية مفاجئة، إثر تعرضها لضربة شمس بموقع الزيارة للمعبد والتى تصل فيه درجات الحرارة إلى 50 درجه مئوية، ما أدى إلى انهيار السائحة أرضا.

وتابع: فور تعرض السائحة للوعكة الصحية المفاجئة قمت أنا وزميلى مصطفى السيد مرشد اللغة الإسبانية بحمل السائحة خلف الاعناق لمسافة تصل الى 300 مترا إلى المرسى النهرى للباخرة السياحية التى تقل الفوج السياحى خلال رحلتهم ببحيرة ناصر.