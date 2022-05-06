شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التكنولوجيا بحلوان تواصل أعمال قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، اعمال قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور إبراهيم لطفى عميد الكلية، والذى تم الإعلان عنه منتصف شهر ابريل الماضى .

ومن المقرر ان يستمر التقديم شهر من تاريخ بدء فتح باب القبول حيث أن الدراسة فى الفصل التمهيدى تبدأ خلال يونيو – يوليو 2022.

وتتمثل شروط التقدم للبرنامج كالآتى:

1. أن يكون الدارس حاصلا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.

2. لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات .

3. مدة الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.

وقد أعلنت الكلية الأوراق المطلوبة للتقديم للبرنامج وتتمثل في ( أصل المؤهل وصورة - خطاب يفيد بأن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه - بيان حالة أصل وصورة - شهادة الجيش أصل وصورة - شهادة ميلاد اصل وصورة - 6 صور شخصية ).