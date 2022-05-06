شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: عودة المقارئ القرآنية بالمساجد للرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم فتح المقارئ القرآنية بالمساجد للرجال والسيدات، حيث سيتم تكليف الواعظات بعمل المقارئ القرآنية للسيدات، لافتا إلى أنه سيتم وضع جداول محددة للمقارئ القرآنية في المساجد.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى منذ قليل بمقر الوزارة للإعلان عن عودة العمل بالمساجد لما كانت عليه قبل فيروس كورونا، والسماح بزيارة الأضرحة والمقامات أنه أكد في عدد من الاجتماعات بقيادات هيئة الأوقاف ومديرى المناطق على ضرورة مناقشة كل الأمور المتعلقة بالحفاظ على أعيان الوقف وحسن استثمارها.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "والقائم عليه بمثابة كافل اليتيم إن أحسن وعاقبة أمره خسرا إن أساء أو قصر أو فرط ، أما المعتدون عليه فهم في حرب مع الله لأنه الولي الحقيقي لمن أوقفت العين أو المال لأجلهم".

كما أكد وزير الأوقاف، على أهمية الاستمرار في بذل مزيد من الجهد لتعظيم الإيرادات وحسن استثمار مال الوقف.