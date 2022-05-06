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"الأوقاف" تفتتح 4 مساجد جديدة ومسجدين صيانة وترميما بالمحافظات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 6 مساجد منها 4 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه (1049) مسجدًا، منها (889) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(160) مسجدًا صيانة وترميمًا. 

 

والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هى: 

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: 

مديرية أوقاف الشرقية

1. نور الإسلام – العبابدة - القرين 

 

2. عزبة شفيق – نمر - الزقازيق 

 

3. موسى العراقي – البلاشون 

 

مديرية أوقاف سوهاج 

4. الفتح الإسلامي – نجع المهدي - جهينة 

 

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: 

 

مديرية أوقاف الدقهلية

1. عصام راضي – الجمالية 

 

مديرية أوقاف قنا

2. معتوق – ابنود – مركز قنا 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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