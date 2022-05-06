شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكشف مصير مدة خطة الجمعة بعد فتح المساجد على مدار اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المصلين ورواد المساجد، بضرورة استمرار الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية وعلى رأسها التباعد الاجتماعى، والالتزام بارتداء الكمامة، مؤكدا استمرار توقيت خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الأوقاف منذ قليل للإعلان، عن تفاصيل إعادة فتح المساجد أمام المصلين من الساجدين والراكعين والذاكرين ، مع عودة دروس العلم وذلك على مدار اليوم.

وأكد جمعة، أن إجراءات التباعد في المساجد هي قرارات الدولة ولن تصدر بشكل فردي من الأوقاف، إلا بعد قرار لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، لافتا إلى أن مدة خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق هي من الشرع، فلو أننا نظرنا لخطب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأناها وعلى سبيل المثال خطبة الوداع سنجدها في حدود 8 إلى 10 دقائق فقط، وذلك أيضا من باب المصلحة العملية للمصلين فمنهم المريض أو من على سفر.

وأكد وزير الأوقاف، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوسع في تدريب الأئمة على إيجاز واختصار الخطبة، مشددا على أن مدة الدورس الدينية سيكون بها سعة من الوقت.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إعادة فتح المساجد أمام المصلين من الساجدين والراكعين والذاكرين ، مع عودة دروس العلم وذلك على مدار اليوم ، مؤكدًا أنه لن يتم غلق المساجد إلا بعد صلاة العشاء ، وستعود المساجد إلى عادتها الأولى من فتحها في التاسعة صباحًا إلى ما بعد صلاة العشاء وصلاة الفجر ، مع عودة الدروس ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف ما كان قائمًا قبل الغلق ، وسيتم تعميم ذلك على جميع مساجد مصر بإذن الله تعالى ، مؤكدًا أن هذا من فضل الله سبحانه فله الحمد وله الشكر ، في هذا البلد الطيب أهله ، البلد المؤمن أهله ، المحب لدينه ووطنه ، سائلًا الله (عز وجل) أن لا يكتب علينا غلق المساجد مرة أخرى.

وأوضح وزير الأوقاف، أن ذلك يأتى في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين، لافتا إلى أن القرار يأتى أيضا بناءً على ما عرضه على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه، وتوجيه باتخاذ اللازم لتنفيذه.