شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: قائمة سوداء بالمعتدين على أموال الوقف قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيتم إعداد قائمة سوداء بالمعتدين على أموال الوقف، لأن الدولة والوزارة لن تسمح بأكل مال الأيتام والمستحقين، قائلا:" ‏مال الوقف بمثابة مال اليتيم، أكله بدون حق من الموبقات، وحقه لا يسقط بالتقادم شرعا وقانونا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى منذ قليل لوزير الأوقاف بمقر الوزارة للإعلان عن عودة العمل بالمساجد لما كانت عليه قبل فيروس كورونا، والسماح بزيارة الأضرحة والمقامات.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر: " والقائم عليه بمثابة كافل اليتيم إن أحسن وعاقبة أمره خسرا إن أساء أو قصر أو فرط، أما المعتدون عليه فهم فى حرب مع الله لأنه الولى الحقيقى لمن أوقفت العين أو المال لأجلهم".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد خلال عدد من الاجتماعات بقيادات هيئة الأوقاف ومديرى المناطق ضرورة مناقشة كل الأمور المتعلقة بالحفاظ على أعيان الوقف وحسن استثمارها.

كما أكد وزير الأوقاف، على أهمية الاستمرار فى بذل مزيد من الجهد لتعظيم الإيرادات وحسن استثمار مال الوقف.