شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. نتائج حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش" بمشاركة محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفو جراف على الصفحة الرسمية للصندوق " فيس بوك " نتائج حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش ..أنت أقوى من المخدرات " والتى تم اطلاقها بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة مديا هب بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي ،حيث شهدت الحملة تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد مشاهدى الحملة على الصفحة الرسمية للصندوق " فيس بوك "أكثر من 21 مليون مشاهدة خلال أول 20 يوم من إطلاقةا ،كما تفاعل الكثير مع الحملة على مواقع التواصل الاجتماعى " تويتر و فيس بوك وانستجرام واليوتيوب " وأكثر من 5000 شير من جانب المتابعين و79 ألف تفاعل ،حتى الآن وأن جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان أبرزها "بلاش تجرب .. المخدرات وهم كبير .. خدعوك فقالو عن المخدرات " كما ساهمت الحملة فى زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن رقم “16023” الى 400 اتصالا يوميا لتلقى العلاج من الادمان .