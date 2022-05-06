شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: العودة لفتح المساجد كالوضع قبل كورونا بالمديريات المستعدة لذلك الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا مانع من بدء تطبيق قرارات فتح المساجد بكامل طاقتها مثلما كانت قبل جائحة كورونا، الآن، وليس يوم الأحد، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط التى يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

وأضاف جمعة خلال مؤتمر صحفي له منذ قليل، لإعلان ضوابط زيارة المقامات والأضرحة، أن القرار صدر الآن في هذا التوقيت أن آخر اجتماع قبيل رمضان بلجنة إدارة أزمة الأوبئة، لمناقشة التوسع في الفتح ولكن كان القرار التوسع بحساب خوفا من التوسع بشكل كامل في رمضان ، ثم بعد شهر رمضان كان الاتجاه للفتح في الحياة العامة وليس المساجد فقط فى حال كان هناك استقرار وتراجع في حالات الإصابة، وهو ما حدث وأصبحت المساجد هى بادرة الفتح.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن أبرز القرارات التى تم اتخاذها الأيام الماضية والتى تؤكد الاتجاه للفتح، هى استمرار الدروس الدينية بالمساجد والتى بدأت فى شهر رمضان، فتح مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وعودة المقارئ القرآنية.

وأعلن جمعة، أن مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها نقطة الانطلاق، وهو مفتوح من الآن أمام الرجال والنساء من التاسعة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء مع فتحه مبكرا لشعائر صلاة الفجر على نحو ما كان يعمل قبل جائحة كورونا مع تكثيف الدروس الدينية والبداية بدرس العصر اليوم.

وكان جمعة أعلن صباح اليوم العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءًا من الأحد، وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن.

وأوضح وزير الأوقاف أن ذلك يأتى في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين، لافتا إلى أن القرار يأتى أيضا بناءً على ما عرضه على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه، وتوجيه باتخاذ اللازم لتنفيذه.



وزير الاوقاف خلال المؤتكمر الصحفى



جانب من المؤتمر الصحفى



المؤتمر الصحفى لوزير الأوقاف

كما قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم فتح المقارئ القرآنية بالمساجد للرجال والسيدات، حيث سيتم تكليف الواعظات بعمل المقارئ القرآنية للسيدات، لافتا إلى أنه سيتم وضع جداول محددة للمقارئ القرآنية في المساجد.

لا مانع من بدء تطبيق قرارات فتح المساجد بكامل طاقتها مثلما كان قبل جائحة كورونا، الآن، وليس يوم الأحد، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط التى يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

وأضاف جمعة خلال مؤتمر صحفي له منذ قليل، لإعلان ضوابط زيارة المقامات والأضرحة وعودة العمل بالمساجد لما قبل كورونا، أنه فى حال كانت مساحة المسجد كبيرة مثل مسجد الإمام الحسين والمسجد الأحمدي، سيتم عمل أكثر من مقرأة في المسجد وفقا لمساحته

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن أبرز القرارات التى تم اتخاذها الأيام الماضية والتى تؤكد الاتجاه للفتح، هى استمرار الدروس الدينية بالمساجد والتى بدأت فى شهر رمضان، فتح مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وعودة المقارئ القرآنية.

وأعلن جمعة، أن مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها نقطة الانطلاق، وهو مفتوح من الآن أمام الرجال والنساء من التاسعة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء مع فتحه مبكرا لشعائر صلاة الفجر على نحو ما كان يعمل قبل جائحة كورونا مع تكثيف الدروس الدينية والبداية بدرس العصر اليوم.

وكان جمعة أعلن صباح اليوم العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءًا من الأحد، وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن.

وأوضح وزير الأوقاف أن ذلك يأتى في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين، لافتا إلى أن القرار يأتى أيضا بناءً على ما عرضه على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه، وتوجيه باتخاذ اللازم لتنفيذه.