شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: ما يتم فى مسجد السيدة زينب لن يقل عن تطوير مسجد الإمام الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن أعمال التطوير التى تتم بمسجد السيدة زينب رضى الله عنها، لن تقل بل ربما تزيد عن ما تم من أعمال تطوير فى مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه.

وأشار جمعة خلال مؤتمر صحفي له منذ قليل، لإعلان ضوابط زيارة المقامات والأضرحة وعودة العمل بالمساجد لما قبل كورونا، إلى أن أعمال تطوير مسجد الإمام الرفاعي تتجاوز 20 مليون جنيه منها 18 مليون جنيه من الأوقاف و2 مليون جنيه من السياحة، كما أنه تم تخصيص 60 مليون جنيه للظاهر بيبرس والمسجد المحلي برشيد.

وكان جمعة أعلن صباح اليوم العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءًا من الأحد، وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن.

وأوضح وزير الأوقاف، أن ذلك يأتى في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين، لافتا إلى أن القرار يأتى أيضا بناءً على ما عرضه على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه، وتوجيه باتخاذ اللازم لتنفيذه.