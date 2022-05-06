شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تصدر 860 قرارا بتعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول صدور 860 قرارًا وزاريًا بتعيين عددًا من القيادات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالمعاهد (الصناعية والهندسية، ومعاهد السياحة والآثار، ومعاهد علوم الحاسب ونظم المعلومات، والمعاهد التجارية، والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى معاهد الإعلام واللغات والدراسات العامة الأخرى، والمعاهد الزراعية، والعلوم الصحية، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الجاري.

وقالت وزارة التعليم العالى فى بيان أن ذلك فى إطار استكمال المعاهد العالية الخاصة للشروط والضوابط اللازمة على مستوى الموارد المادية والبشرية، وتنفيذ لجان القطاعات بالوزارة لتوجيهات الوزير بشأن القيام بزيارات دورية ميدانية للمعاهد، وتقييمها بشكل مُتكامل، والذي يأتي في مُقدمتها توفير احتياجات المعاهد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لخدمة العملية التعليمية، وضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه القرارات شملت تعيين عدد (80) رئيس مجلس إدارة، وإعارة وندب عدد (76)، و(59) وكيلًا، وتعيين (14) عميدًا.

وفيما يتعلق بتعيينات أعضاء هيئات التدريس والهيئات المُعاونة، فقد أصدر الوزير قرارات بتعيين (32) أستاذًا، و(53) أستاذًا مساعدًا، و(192) مدرسًا، و(197) مدرسًا مساعدًا، بالإضافة إلى (110) معيدًا.

وأضاف المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المعاهد العليا الخاصة تعد أحد روافد التعليم العالي، ويبلغ عددها 189 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية مُتخصصة على النحو التالي: (54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، وعدد 2 معهد خاص عالي زراعي، وعدد 1 المعهد العالي للدراسات الإسلامية).