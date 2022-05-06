شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطة والجدول الزمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسير وفقًا للخطة والجدول الزمني.

وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على تصريحات للرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو بشأن حدوث تأخير في العملية الخاصة في أوكرانيا، اليوم الجمعة: "إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسير وفقا للخطة والجدول الزمني".

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أعلن في تصريحات صحفية أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يحدث فيها تأخير.