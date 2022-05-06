شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن فتح مسجد السيدة نفيسة من 9 صباحا حتى بعد صلاة العشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الشعب المصري شعب عظيم متدين بفطرته ونحن في خدمته، لقد هز وجداني اليوم صيحات تكبير المصلين التلقائية بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، فرحا بعودة المسجد إلى طبيعتها.

وأعلن جمعة، في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها نقطة الانطلاق، وهو مفتوح من الآن أمام الرجال والنساء من التاسعة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء، مع فتحه مبكرا لشعائر صلاة الفجر على نحو ما كان يعمل قبل جائحة كورونا، مع تكثيف الدروس الدينية والبداية بدرس العصر اليوم.

ويعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤتمرا صحفيا اليوم، لتوضيح آليات عودة عمل المساجد بحالتها الطبيعية فتحا وغلقا وعودة الدروس الدينية والمقارئ القرآنية وتنظيم زيارة الأضرحة والمقامات.

وكان جمعة أعلن صباح اليوم العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءًا من الأحد، وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن.

وأوضح وزير الأوقاف أن ذلك يأتى في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين، لافتا إلى أن القرار يأتى أيضا بناءً على ما عرضه على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه، وتوجيه باتخاذ اللازم لتنفيذه.