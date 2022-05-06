شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى إصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت أن تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة، يتطلب تعديلاً تشريعياً على قانون التعليم، مُشددةً على أنه سيتم الاكتفاء بالدورين الأول والثاني فقط، إلى جانب تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني، مع أحقيتهم في الاحتفاظ بالدرجة الكاملة، بشرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابتهم وقت عقد الامتحانات، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.