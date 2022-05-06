شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. "الأوقاف" تعلن إعادة السماح بزيارة المقامات والأضرحة بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءًا من الأحد، وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن.

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءًا من الأحد، وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن. أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المدارس تضع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى التى تعقد ورقيا بنسبة 30%، أما الامتحانات الإلكترونية ستأتى من الوزارة بشكل مركزى. أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 107 آلاف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان، تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك منذ انطلاقها في 13 من يوليو الماضي وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة. أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وجارٍ تنفيذ 23 مشروعاً لمياه الشرب، والصرف الصحى، بجانب عشرات المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، ومنها مشروعات الصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، لخدمة أهالى محافظة أسيوط، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات. وزير الإسكان: تنفيذ 23 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى بقرى أسيوط الصحة: فحص 107 آلاف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 6 مساجد منها 4 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه (1049) مسجدًا، منها (889) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(160) مسجدًا صيانة وترميمًا. "الأوقاف" تفتتح 4 مساجد جديدة و2 صيانة وترميما بالمحافظات اليوم التعليم: المدرسة تضع أسئلة الامتحان الورقى للثانوى العام والإلكترونية مركزية

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الأوضاع في المحافظات، بالإضافة لجهود رفع القمامة والمخلفات الصلبة خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث أشار شعراوى، إلى نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في رصد عدد كبير من حالات التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف استغلالاً لإجازة العيد والإجازات الرسمية وإزالتها في المهد وذلك بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وتحرير محاضر ضد المخالفين . تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء. تتلقى وزارة التضامن الاجتماعي استفسارات المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية لعام 2022 على رقم (0237619909)، مشددة على أنه سيتم حجز الفنادق وفقاً للعدد المخصص لحجاج الجمعيات بالمنطقة المركزية للحرمين وجميعها فنادق مصنفة، وسيتم تنفيذ هذا العام مستوى واحد فقط لرحلة الحج في ضوء العدد المنفذ هذا العام. "التضامن" تخصص رقما لتلقى الاستفسارات عن حج الجمعيات الأهلية الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

"الأوقاف" تعلن إعادة السماح بزيارة المقامات والأضرحة بالمساجد بدءًا من الأحدالتنمية المحلية: رفع 280 ألف طن قمامة ومخلفات من الشوارع بالمحافظات في العيد