الراية حمراء.."الموج عالى فى الإسكندرية وما حدش عارف ينزل البحر" (فيديو وصور)

من جانبه أشار اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أن المحافظة استعدت بنحو 61 شاطئا هذا العام لتلك المناسبة، والتى تعد بداية موسم الاصطياف بالإسكندرية .

وشددت الإدارة المركزية لسياحة والمصايف بالإسكندرية، على ضرورة اتباع تعليمات منظومة الغوص والإنقاذ، وأهمها حظر نزول البحر قبل الساعة 7 صباحا و بعد غروب الشمس، وعدم نزول الأطفال دون سن العاشرة بدون مرافق، وعدم نزول البحر فى حالة رفع الراية الحمراء على الشواطئ لخطورة البحر.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال مواطنى وزائرى الإسكندرية على الشواطىء خلال موسم الصيف، وكذلك رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التى تقدم الخدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ علي الإلتزام التام بالاجراءات الإحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطيء وعلي رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة علي شواطئ الإسكندرية.