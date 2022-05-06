شكرا لقرائتكم خبر عن وقف قطارات "الجيزة ـ أبو النمرس" 3 ساعات يومى الأحد والإثنين وساعة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة - أبو النمرس، بخط القاهرة - السد العالي بصفة مؤقتة لمدة 3 ساعات، من الساعة الثانية صباحاً وحتي الساعة الخامسة صباحاً، اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 8 مايو الجاري، وصباح يوم الإثنين الموافق 9 مايو ولمدة ساعة واحدة فقط صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو، من الساعة الثانية وحتي الساعة الثالثة صباحًا.

وأوضحت الهيئة فى بيان اليوم، أنه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري، ونظراً للأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب، لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري، وتيسيرا على جمهور الركاب المتجه لمحطة القاهره او محطة الجيزة، فسوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة وبذات تذكره القطار الوارد بها دون دفع أي أجرة.

وأكدت الهيئة اعتذارها لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترة.