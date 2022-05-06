شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنهى استعداداتها لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال امتحانات نهاية العام للصفوف الدراسية للعام الدراسي 2021 - 2022 على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات.

كما طالب المحافظ بضرورة إجراء المراجعات الدورية للتأكد من جاهزية المدارس واللجان لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية لمتابعة سير العملية الامتحانية دون اى معوقات .

ووجه المحافظ بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز في كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس والعمل علي إزالة أية معوقات قد تواجه سير عملية الامتحانات.

وشدد المحافظ على الأحياء والمراكز وهيئة النظافة بتكثيف دوريات رفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول.

ومن جانبه شدد أشرف سلومه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة علي مديري العموم بالإدارات التعليمية المرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب، مؤكداً علي تواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم أصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان .

وتنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي غدا السبت، حيث يؤدى طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو والصف الرابع الابتدائى خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو للمرحلة الابتدائية.

والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو.

والصفين الأول والثاني الثانوي العام للمواد (خارج المجموع) خلال الفترة من 7 الي 10 مايو.

وينطلق مارثوان امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 14 الي 19 مايو.

وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (صم وضعاف سمع ومكفوفين) خلال الفترة من 7 الى 19 مايو.

وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام (عام ولغات) خلال الفترة من 11 الي 26 مايو.

وفي ذلك الاطار نفذت محافظة الجيزة من خلال الاحياء والمراكز وهيئة النظافة حملات مكبرة بمحيط المدارس لرفع المخلفات والإشغالات وتمهيد الطرق مع استمرار تنفيذ الجهود يوميا لتهيئة المناخ الملائم للطلاب .