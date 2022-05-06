شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة" تتلقى أكثر من 30 ألف طلب للمشاركة فى نموذج محاكاة مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة الشباب والرياضة؛ بقيادة الدكتور أشرف صبحي؛ أكثر من 30 ألف متقدم ومتقدمة للمشاركة في النموذج الثاني من نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، تحت شعار "كُن قياديًا....كن مؤثرًا".

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" أن فترة التسجيل شهدت إقبالًا من شباب مصر للمشاركة في عضوية نموذج محاكاة مجلس الشيوخ لهذا العام؛كتجربة ثانية بعد نجاح التجربة الأولي لإنتخابات برلمان الشباب ،مشيرا بأن مصر تذخر بالعديد من العقول الشابة والتي ستسهم بشكل كبير في إثراء النموذج الثاني لمحاكاة مجلس الشيوخ "إلكترونيا "وذلك في إطار ماتولية الدولة نحو بناء مصر الرقمية وبناء الإنسان بشكل عام ،تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030 " .

أشار "صبحي ": "أن النموذج الثاني من نماذج محاكاة الحياة السياسية ، يعد مدرسة سياسية لتدريب الشباب من سن 25 لـ40 عاماً على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصري، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلا تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي".

جدير بالذكر جاءت شروط الترشح للنموذج من خلال بدء عملية التسجيل خلال الفترة من 1 حتي 30 يونيو 2021 وفقاً للتسجيل عبر الإستمارة الإلكترونية ،الا يقل عمر المترشح يوم فتح باب الاشتراك عن 25 عاماً ولا يزيد عن 40عاماً، أن يكون المترشح حاصلاً علي مؤهل جامعي أو مايعادله علي الأقل .