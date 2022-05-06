شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فريق القومى للبحوث الفلكية بالمركز الثانى بمسابقة دولية حول توقع الزلازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول مشاركة المعهد في مسابقة لتوقع حدوث الزلازل حول العالم (AETA 2021)، والتي نظمتها دولة الصين، بمشاركة الدكتور عمر محمد السعيد الباحث بالمعهد وفريقه، ممثلين عن مصر والمعهد في تلك المسابقة.

وأفاد التقرير بحصول الفريق المصري على المركز الثاني من أصل 616 فريقًا مشاركًا بالمسابقة التي تعُد من أكثر المُسابقات تنافسية في مجال توقع حدوث الزلازل، حيث اشترك أكثر من 1000 باحث ومُبرمج من 26 دولة مختلفة حول العالم للفوز بهذه الجائزة https://competition.aeta.io/

وأوضح التقرير، أن تلك المسابقة تهدف إلى توقع حدوث الزلازل التي تزيد قوتها عن 3.5 خلال أسبوع من تاريخ البدء، كما تم استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتوقع حدوث الزلزال من عدمه وتوقع مكان وقوة الزلزال، وكانت المنطقة المُستهدفة بالمسابقة هي مقاطعة Sichuan وYunnan في الصين، وقد استمرت المسابقة لما يقرُب من عام لتحديد جودة ودقة الخوارزميات المُختلفة لكل فريق.

يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والذى يدير الشبكة القومة للزلازل بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها مركز معلومات مجلس الوزراء، يقوم بتحديث الاستراتيجية الوطنية للحد من تلك الكوارث، تحقيقًا لبنود اتفاق "سنداي" للحد من الكوارث الطبيعية.