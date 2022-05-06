شكرا لقرائتكم خبر عن وقف حركة القطارات بين الجيزة وأبو النمرس بخط القاهرة السد العالي مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة - أبو النمرس، بخط القاهرة - السد العالي بصفة مؤقتة لمدة 3 ساعات، من الساعة الثانية صباحاً وحتي الساعة الخامسة صباحاً إعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 8 مايو الجاري و صباح يوم الأثنين الموافق 9 مايو ولمدة ساعة واحدة فقط صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو من الساعة الثانية وحتي الساعة الثالثة صباحًا.

وأوضحت الهيئة فى بيان اليوم، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإرتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري ،ونظراً للأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري .

وقالت الهيئة، إنه للتيسير على جمهور الركاب المتجه لمحطة القاهره او محطة الجيزة فسوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة وبذات تذكره القطار الوارد بها دون دفع اي اجره

وأكدت الهيئة اعتذارها لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترة.