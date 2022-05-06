شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تؤكد مجددا عدم استخدام أسلحة نووية فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن روسيا تجدد التأكيد أنها لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أكد أن الغزو الروسي لبلاده دمر مئات المستشفيات والمؤسسات الأخرى وترك الأطباء بدون أدوية لمعالجة السرطان أو قدرة على إجراء الجراحات.

وأضاف زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو أمام جماعة طبية خيرية، أن العديد من الأماكن تفتقر حتى إلى المضادات الحيوية الأساسية في شرق وجنوب أوكرانيا، وهي المراكز المحورية للقتال، متابعا: "إذا نظرتم إلى البنية التحتية الطبية فقط، فحتى اليوم دمرت القوات الروسية أو ألحقت أضراراً بما يقرب من 400 مؤسسة للرعاية الصحية: مستشفيات وعيادات خارجية".

وأشار إلى أن الوضع كارثي في المناطق التي تحتلها القوات الروسية. وتابع قائلاً: "هذا يصل إلى حد غياب تام للأدوية لمرضى السرطان. هذا يعني صعوبات شديدة أو غياباً كاملاً للأنسولين لمرض السكري. من المستحيل إجراء عملية جراحية. إنه يعني، بكل بساطة، عدم وجود مضادات حيوية".

ويقول الكرملين إنه لا يستهدف سوى المواقع العسكرية أو الاستراتيجية.