شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح فى المرحلة الأولى للانتخابات النقابية العمالية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ بعد غد الأحد والإثنين (8 و9 مايو الجاري) فتح باب الترشح لـ 15 نقابة عمالية تجرى فى مرحلتها الأولى انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية وفقا للتصنيف النقابى للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة يوميا تجهيز مقار الانتخابات فى 27 مديرية بالمحافظات لبدء استقبال طلبات الترشح للمرحلة الأولى ، لافتا إلى أنه لن يسمح بأى خطأ على مستوى المراحل الانتخابية .

وقال سعفان، في بيان اليوم، إن اللجنة العليا للانتخابات، وإدارة الاتصال النقابى بديوان عام الوزارة يقومون بالمتابعة على مدار الساعة يوميا باللجان المشكلة بالمديريات للتنسيق معها والتدخل لإزالة أى معوقات فوراً، لافتا إلى أن هناك 48 لجنة فرعية و 27 لجنة عامة لتلقى طلبات الترشح لـ 1034 لجنة نقابية يمثلون مليوناً و995 ألفاُ 837 عاملا فى انتخابات المرحلة الأولي، مشيراً إلى أن هناك 11612 مرشحاً تقدموا إلكترونيا ً على موقع الوزارة حتى الآن .

وترأس سعفان اجتماعاً للأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات النقابية العمالية لمتابعة استعداد الوزارة ومديريات القوى العاملة لسير عمل العملية الانتخابية، موجها بتحديد نقاط اتصال مع ممثلى التصنيفات النقابية العملية، وكذلك ممثلى اللجان العامة لانتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارة الشركات تيسير وسرعة اتخاذ الإجراءات المنظمة لسير العملية الانتخابية مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات لتلقى الشكاوى، وبحث سبل حلها وتذليل أى عقبات قد تعيق سير العملية الانتخابية .

وتلقى الوزير بيانا بتجهيز مقار تلقى طلبات الترشح والانتخابات على مستوى 27 مديرية القوى العاملة بالمحافظات لبدء استقبال طلبات الترشح للمرحلة الأولي.

وفيما يلى أماكن تلقى طلبات الترشح بمديريات القوى العاملة: