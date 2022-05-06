شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد الزوار على حدائق الرى بالقناطر والمركز الثقافى الأفريقى بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل حدائق الرى بالقناطر الخيرية استقبال الزوار للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة لليوم الرابع كما تتوافد أعداد كبيرة من الزوار على المركز الثقافى الأفريقى، للاستمتاع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية عن دول حوض النيل.

واستقبل السد العالى والنصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى أعدادا كبيرة من المصريين والأجانب خلال الإسبوع الحالى.

ويعد المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية من المقاصد السياحية البارزة بمدينة اسوان ، حيث يضم المركز العديد من المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ، ويستعرض النصب التذكارى تاريخ إنشاء السد العالى.

كما تعد حدائق الرى بالقناطر الخيرية من مقاصد النزهة المتميزة بمحافظة القليوبية والتى شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية.



حدائق الرى بالقناطر الخيرية



جانب من الحديقة