شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: رفع 280 ألف طن قمامة ومخلفات من الشوارع بالمحافظات في العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الأوضاع في المحافظات، بالإضافة لجهود رفع القمامة والمخلفات الصلبة خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث أشار شعراوى، إلى نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في رصد عدد كبير من حالات التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف استغلالاً لإجازة العيد والإجازات الرسمية وإزالتها في المهد وذلك بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وتحرير محاضر ضد المخالفين .

وأشاد اللواء محمود شعراوى بجهود العاملين بغرف العمليات بالمحافظات والأجهزة التنفيذية والعاملين بالإدارة المحلية ومنظومة المتغيرات المكانية لجهودهم في رصد أي حالات للتعدي والتعامل الفوري معها.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار جهود رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء لمنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائى والمخالف على الأراضى الزراعية والتعدي على أملاك وأراضى الدولة بالبناء، والتعامل بحزم مع أي تعديات في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والمتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً، لافتاً إلى اهتمام رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام وتوجيهاته بالعمل على بذل مزيد من الجهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أملاكها وأراضيها، بالإضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات مجلس المحافظين .

وطالب اللواء شعراوى، باستمرار المتابعة الدائمة للجهات التنفيذية بالمحافظات لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأوضح تقرير غرفة العمليات إلى نجاح محافظة أسيوط في تنفيذ حوالى 27 حالة إزالة لتعديات على أراضى زراعة ومخالفات مبانى بقرى ومراكز المحافظة، وتم مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفى محافظة البحيرة، أشار تقرير غرفة العمليات، إلى إزالة 6 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة 3225 مترا مربعا بنطاق 4 مراكز، وإزالة 25 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة 6696 مترا مربعا بنطاق 10 مراكز هي "وادى النطرون وأبوحمص ودمنهور وشبراخيت والدلنجات وبدر وأبو المطامير وكفر الدوار والمحمودية وحوش عيسى".

وفى المنيا، نجحت مراكز المحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبلغت حالات الإزالات حوالى 47 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وبدون ترخيص خلال أيام العيد ومن بينها فك بعض الشدات الخشبية لبناء أسقف لبعض المنازل في عدد من القرى بدون ترخيص ووقف تشوين طوب وأعمال بناء بعض الأدوار، وإزالة مبانى مخالفة و إيقاف تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وردم الأساسات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى محافظة دمياط، تم التصدى لحالة بناء مقابر بالمخالفة بقرية الرياض بمركز ومدينة كفر البطيخ، وعقب الإزالة قامت الوحدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفى محافظة الدقهلية، تم التصدي الفوري لعدد من محاولات البناء المخالف والتعدي على أراضى الدولة وإزالة عدد من الحالات المخالفة في مراكز المطرية وشربين والمنصورة والوحدات المحلية لمراكز ومدن الكردى ومحلة دمنة والسنبلاوين، ومنها إزالة فورية لتعدي بإقامة مقابر بدون ترخيص، وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة في التعديات .

وفى محافظة أسوان، شنت الأجهزة المعنية حملة مكبرة لإزالة عدد من التعديات على مساحة 8 آلاف م2 عبارة عن أحواش لتجار الماشية المخالفين بقرية القنان التابعة لمركز إدفو حيث قام المتعدون بإقامة أحواش بالطوب الأبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفى كفر الشيخ، تم التصدي للتعدي على الأراضى الزراعية في المهد، ووقف حالات البناء المخالف وبدون ترخيص و تم إزالة حالة تعدٍ على أراضي زراعية ووقف 3 حالات بناء مخالف ببعض القرى التابعة لمجلس ومدينة كفر الشيخ .

وفى الأقصر، نجحت المحافظة في إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك وأراضى الدولة والبناء على الأراضى الزراعية في القرى التابعة لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر وذلك على مساحة 1535 مترا في قرى المحاميد قبلى والرياينة حيث حاول بعض المواطنين بناء أعمدة خرسانية وطوب أبيض على بعض الأراضى، كما تم إزالة في المهد لمحاولة مواطن في أرمنت يقوم بجريف قطعة أرض زراعية مساحتها ربع فدان وتحرير المحضر اللازم باسم المخالف، كما نجح مجلس مدينة الأقصر في إيقاف عدد 2 حالة بناء مخالف بمنطقة المطار حيث شرع مواطن في تجهيز صب سقف منزلة على مساحة 160 مترا، وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية في المهد بالإضافة إلى إحباط محاولة آخر في تجهيز الصب لسقف منزله على مساحة 120 مترا، كما تم الإزالة في المهد لبعض التعديات على أراضى أملاك الدولة في قرى مركز ومدينة القرنة بإجمالي مساحة 252 مترا مربعا وإجمالي مساحة 382 مترا مربعا، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وفى السويس، نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة تعديات علي أرض أملاك الدولة بعدد من قرى أحياء فيصل والأربعين والجناين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد إزالة المخالفات ومصادرة أي أدوات أو معدات موجودة بالموق .

وفى محافظة الشرقية، نجحت الأجهزة التنفيذية من خلال اللجان المشكلة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور اليومي لرصد وإزالة أي تعديات مخالفة على جميع المراكز حيث تم في مركزي الزقازيق والحسينية وبلبيس ومركز أولاد صقر إزالة عدد من حالات التعدي على الأرض الزراعية، تم مصادرة تشوينات مواد بناء مجهزة لبناء سور بالدبش علي الأرض الزراعية وكذا إزالة شدة خشبيه مجهزة لصبة أسقف بعض المنازل .

وفى محافظة سوهاج، نجحت الأجهزة التنفيذية في إزالة تعديات بالبلوك الأبيض على مساحة 3 قراريط بقرى مركز ومدينة سوهاج ، كما شهد حي غرب سوهاج إزالة َلبناء وسقف بدون ترخيص بأحد المنازل بشارع المخبز الآلي ، وفي مركز دار السلام، قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة التعدي على أراضي زراعية علي مساحة 175 مترا بقرية السلام، وإزالة سور ومسقي مخالف بقرية أولاد يحيي بحري، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بتنفيذ إزالة لأعمدة خرسانية مخالفة على مساحة 200 متر بمنطقة ساحل طهطا.

وفى محافظة بورسعيد تم إزالة حالتي تعدٍ بإجمالي مساحة 450 متر م٢ في حي الجنوب عبارة عن إزالة حالة تعدي على مساحة 150 م٢ بقرية الرضوان وأخري حالة تعدٍ على مساحة 300 م٢ بترعة السلام، كما تم إزالة 2 مبني مخالف علي مساحة 220 م٢ في منطقة الرضوان و العاشر بحى الجنوب .

وفى محافظة بني سويف، تم إزالة 19 حالة تعد على أرض زراعية وإيقاف حالات بناء مخالف بدون ترخيص داخل الحيز في مناطق الواسى وسمسطا والفشن ومركز بنى سويف ومركز ناصر .

وفى محافظة القليوبية، تم إزالة 14 حالة تعدٍ على مساحة 15 قيراطا في مراكز ومدن وقرى المحافظة بعد رصدها من قبل لجان الرصد بوحدة المتغيرات المكانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

ومن ناحية أخرى، تلقى وزير التنمية المحلية تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة جهود المحافظات في إزالة ورفع القمامة والمخلفات الصلبة من داخل المدن والمراكز والقرى والتخلص الآمن منها خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 2 مايو وحتى 5 مايو الجارى .

وأشار " شعراوى " إلى رفع حوالى 280 ألف طن مخلفات من مختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن منها، وجاءت محافظة القاهرة في الصدارة بحوالي 74.5 ألف طن والجيزة 39.5 ألف طن .

وأوضح الوزير، أن إجازة عيد الفطر المبارك شهدت جهوداً مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرفع تراكمات المخلفات والقمامة أولاً بأول على مدار اليوم ، حيث تم تشكيل مجموعات عمل من المعدات والسيارات وعمال النظافة في كل محافظة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية بالمحافظات والتي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين في أيام العيد لتوفير بيئة صحية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدن والأحياء خلال العيد ، بالإضافة إلى الدفع بحملات نظافة في القرى لرفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود كافة العاملين في منظومة النظافة ووحدات التدخل السريع بمختلف المحافظات لبذل أقصى الجهود خلال شهر رمضان المبارك و أيام عيد الفطر المبارك لرفع المخلفات الصلبة والقمامة ومخلفات تطهير الترع والمصارف والتعامل الفور مع بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .