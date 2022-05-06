شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 441 شخصا منهم 9 "قادرون باختلاف" وتحرير 25 محضرا بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 441 شاباً ، منهم 9 شباب قادرون باختلاف في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 707 شباب، كما تم استخراج 305 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 52 فرصة عمل.

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 214 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 83 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 25 محضراً ، وعمل 21 حملة تفتيشية ، وفى مجال التدريب المهني تم بدء دورة تدريبية بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة ، ودورة اخرى بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية أبو عياد الوسطانى بمركز كفر سعد على مهنة التفصيل والحياكة لـ 9 متدربات .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أبريل الماضي بالتفتيش على 268 منشأة ، وإعادة التفتيش على 142 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 38 محضراً للمنشآت المخالفة، وعمل 14 مذكرة غلق إداري، وعمل 5 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 11 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال4 شكاوى منهم ، واستيفاء شكوى منها ، و7 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً حيث قامت المديرية بدء صرف منحتى عيد الفطر المبارك وعيد العمال لـ 1427 عاملاً مسجلاً بإجمالى مليون و 427 ألف جنيه ، أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 7 شكاوى عمالية تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، وتبقى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 268 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.